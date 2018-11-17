Mimar Sinan Camii Çamlıca'da Yükselecek

Bursa
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş
, Çamlıca Mahallesi
'nde temeli atılan Mimar Sinan
Camii'nin tamamlandığında bölgeye değer katan bir eser olacağını söyledi.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Mimar Sinan Camii'nin temel atma töreninde yaptığı konuşmada, camilerin sosyal alanlar olduğunu belirterek, "Bugün hayırlı bir iş için bir araya geldik. Cami ve Kur'an kursu denince herkes hassasiyetle yaklaşıyor, çorbada tuzu olsun istiyor. Camiler bu memleketin bağımsızlığının, birliğinin, beraberliğinin timsalidir" dedi.
Camilerin 7/ 24 yaşayan mekanlar olduğunu söyleyen Başkan Aktaş, vatandaşların camilerde dini eğitimlere ve çeşitli konferanslara katılabildiklerini de hatırlatarak, "Camilerimiz inancımızın önemli sembollerindendir. Camiler, ibadethane kimliğinin yanında hem bir eğitim kurumu hem de sosyal faaliyetlerin de merkezidir. Artık camilerimiz, sosyal alanlardan eğitim imkanlarına, toplantı salonlarına kadar çağın gerektirdiği tüm donanımlarla birlikte inşa ediliyor. Çamlıca'da 7 dönüm üzerinde 1000 metrekarelik alana konuşlandırılan 2000 kişilik Mimar Sinan Camii, tamamlandığında etrafına ışık saçacak ve bölgeye ciddi bir değer katacak. Böyle bir çalışmada bizim de tuzumuzun olması sevindirici" diye konuştu.
Başkan Aktaş, Mimar Sinan Cami'nin, Kur'an kursu, konferans salonu, kreş, millet bahçesi ve otopark düzenlemeleri ile de önemli bir mekan olacağını söyledi. AK Parti
Bursa milletvekilleri Mustafa Esgin
ve Refik Özen
ile Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey
de hayırseverlerin de katkılarıyla temel atma aşamasına getirilen cami için gereken desteği vereceklerini belirtti. Nilüfer Müftüsü Mehmet Öztürk de caminin yapım sürecini anlattı. Caminin temeli ise dualarla atıldı. - BURSA
Bursa,Çamlıca,Mimar Sinan
17 Kasım 2018 Cumartesi 17:07