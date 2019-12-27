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Mimar Sinan'da asfalt çalışması

Körfez'de yoğun bir asfalt sezonu geçiren Körfez Belediyesi, Mimar Sinan Mahallesi genelinde başlattığı çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

27.12.2019 11:50 | Son Güncelleme: 27.12.2019 11:54 Mimar Sinan'da asfalt çalışması
'de yoğun bir asfalt sezonu geçiren Körfez Belediyesi, Mimar Sinan Mahallesi genelinde başlattığı çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı asfalt ekipleri, yerleşim yerlerine bağlantılı yolları asfaltlayarak mahalle sakinlerinin hizmetine sunuyor.

Vatandaşların yoğun olarak kullandığı zaman içinde deforme olan ara sokak, cadde ve kaldırımlarda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Hizmetin merkezine 'insanı' koyduklarını belirten Körfez Belediyesi, alt yapı çalışmalarının tamamlandığı bölgelerde de asfalt serimi yanında yama ve bakım çalışmalarını da yapılıyor. - KOCAELİ

Fen İşleri Müdürlüğü, Körfez Belediyesi, Körfez, Güncel

Kaynak: İHA

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