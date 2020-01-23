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İstanbul'da domuz gribi şüphesiyle, bir hastane acilinin kırmızı alanı kapatıldı

İstanbul Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi aciline "domuz gribi" şüphesiyle gelen bir hasta nedeniyle olağanüstü hal ilan edilip acilin kırmızı alanı kapatıldı.

23.01.2020 12:20 | Son Güncelleme: 23.01.2020 12:54

İstanbul Mimar Sinan Devlet Hastanesi aciline domuz gribi şüphesiyle bir hasta geldi. Güvenlik nedeniyle hastane acilindeki kırmızı alan kapatıldı. Hastane acil bölümünde çalışanlar maskeli dolaşırken, hastalanan kadına yapılacak tetkikler sonrası teşhis konulacak.

HASTANEDE OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLDİ

Yaşanan olay sonrası kadının bulgularının halk arasında domuz gribi olarak bilinen virüsün özelliklerini taşıması sebebiyle hastanede olağanüstü hal ilan edildi. Hastanenin acilinde bulunan kırmızı alan, önüne konulan masa ve sandalye ile kapatıldı. Çalışanlara maske dağıtıldı.

Hastalığın kesin nedeninin ise test sonuçlarından sonra ortaya çıkacağı öğrenildi.

İstanbul'da domuz gribi şüphesiyle, bir hastane acilinin kırmızı alanı kapatıldı

Büyükçekmece, Mimar Sinan, Sağlık, Güncel

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI (8)
ULTİMATE:Tekerlekli araba ve sandalye ile alan kapatılmış ve güvenlik önlemi alınmış. . .
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HASTANE PERS.:tüm hastanelerde var tüm hastane odaları suan domuz gribi ile dolu sadece hastaneler ifşa olmasın insanlara nolursa olsun kimin umrunda ki para gelsin yeter
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ADINIZI YAZIN:GERÇEKTEN ARTIK NE YAPACAĞIMIZI ŞAŞIRIR OLDUK . SOKAĞADAMI ÇIKMAYALIM NE YAPALIM YANİ . HASTA OLMAKTA SUÇ OLDU . HASTANEYE DE GİTMEYE KORKAR OLDUK SIRF BU SALGIN HASTALIKLAR YÜZÜNDEN.
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HASAN:Hani yoktu bakan çıkıp açıklama yapıyor bir de salgının boyutları çok büyük insanlardan saklıyorlar
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BERK:bu ülkede gripten daha bulaşıcı bir şey var o da aptallık. . .
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ADINIZI YAZIN:şaka mısınız siz ya 10 kişiden 1i domuz gribi zaten yeni mi paniklemeye başladınız
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MİKROBİYOLOG:Salak salak konuşma
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ADINIZI YAZIN:ipini koparanı alın bakalım sonu ne olacak bravo devam edin
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23.01.2020 14:15:30