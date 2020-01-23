İstanbul'da domuz gribi şüphesiyle, bir hastane acilinin kırmızı alanı kapatıldı

İstanbul Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi aciline domuz gribi şüphesiyle bir hasta geldi. Güvenlik nedeniyle hastane acilindeki kırmızı alan kapatıldı. Hastane acil bölümünde çalışanlar maskeli dolaşırken, hastalanan kadına yapılacak tetkikler sonrası teşhis konulacak.

HASTANEDE OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLDİ

Yaşanan olay sonrası kadının bulgularının halk arasında domuz gribi olarak bilinen virüsün özelliklerini taşıması sebebiyle hastanede olağanüstü hal ilan edildi. Hastanenin acilinde bulunan kırmızı alan, önüne konulan masa ve sandalye ile kapatıldı. Çalışanlara maske dağıtıldı.

Hastalığın kesin nedeninin ise test sonuçlarından sonra ortaya çıkacağı öğrenildi.