Mimar Sinan'ın hamamı 2,5 milyon dolara satılık

Mimar Sinan'ın hamamı 2,5 milyon dolara satılık437 yıllık tarihi eser havadan görüntülendi

İSTANBUL - Mimar Sinan'ın yaptığı tarihi Ayakapı hamamı 2,5 milyon dolara satılıyor. Hamamın içi ise harabeye dönmüş bir şekilde oto bakım servisi olarak hizmet veriyor. Hamamın son durumu ise, havadan çekilen görüntülerde gözler önüne serildi.Balat'ta bulunan 1582 yılında 3. Murad'ın annesi Nurbanu Sultan tarafından Mimar Sinan'a yaptırılan Ayakapı Hamamı satılık ilanı ile görenlerin dikkatini çekiyor. Hamamın son durumu havadan çekilen görüntülerde gözler önüne serildi. 437 yıllık tarihi eser için istenen bedel ise 2,5 milyon dolar. Mimar Sinan'ın günümüze ulaşmış ve halen ayaktaki nadir eserlerinden biri olan Ayakapı Hamamı 1947'de kereste deposu olarak kullanmaya başlamış. Kubbesinin ve duvarlarının bir bölümü yıkılmış olan tarihi hamam yıllara meydan okurcasına ayakta durmaya çalışıyor. Hamamın içinde ise bugün bir kısmı oto bakım servisi olarak hizmet veriliyor. Bir kısmı ise kereste deposu olarak kullanılıyor. Hamamın içerisinde ise beton bir yapı inşa edilmiş ancak oda zamanla çürümeye yüz tutuğu görüldü. Hamamın bazı kısımlarında ise çöp yığınları bulunuyor. Satılık hamam ilanını gören vatandaşlar şaşırdılar. Birçok vatandaş hamamın satılmasının doğru olmadıklarını ve restore edilmesi gerektiğini ifade etti."Tarihi dokusu ile kalması lazım"Çocukluğunun hamam çevresinde geçtiğini ve birçok anısı olduğunu ifade eden Aslan Engin Altıpat, " Bence tarihi dokusu ile kalması lazım. Hamamın satılmaması gerektiğini düşünüyorum. Ben çocukken arkadaşlarım ile beraber hamamı üstünde uçurtma uçuruyordum. Benece restore edilmesi gerekiyor" diye konuştu."Satılık olması etik değildir"Tarihi hamamın yakınında 10 yıldır esnaf olarak çalışan Seyfettin Balekoğlu, "Bu tarihin satılık olması normal ve etik değildir. Burayı alan zaten anıtlar kurulu ile karşılaşacak ve istediği gibi kullanamayacaktır. Burayı sadece hamam olarak işletebilirsiniz. Param olsa 5 kuruş yatırmam oraya" diye konuştu."Satılık ilanını görünce fark ettim"Turist rehberliği yapan Ensar İslamoğlu, "Otobüs ile geçerken asılan satılık ilanını görünce fark ettim. Hiç iyi karşılamıyorum burasının satılmasını. Tarihi yerlere gösterilen önemin buraya da gösterilmesi gerektiğini düşünüyorum. Restore edilip halkımızın kullanımına sunulması gerekiyor. Devletin veya belediyenin para verip satın alması daha doğru olur" şeklinde konuştu."Tarihimizin satılmaması gerekiyor"Murat Onay, "Satılmasını İstemiyorum devletin burayı restore etmesi gerektiğini düşünüyorum. Tarihimizin satılmaması gerekiyor. Restorasyon yapılırsa vatandaşlar ziyaret edebilir" diye konuştu.

Kaynak: İHA