Mimar Ve Mühendislerden Aktaş'a Hayırlı Olsun Ziyareti…

BUMİAD Başkanı Şaban Bozdemir ile beraberindeki yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyet, 31 Mart'ta yapılan seçimlerin ardından Bursa Büyükşehir Belediyesi başkanlığa seçilen Alinur Aktaş'ı, BUSKİ'deki makamında ziyaret etti.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette konuşan Alinur Aktaş, Şaban Bozdemir ve beraberindekilere nazik ziyaretleri için teşekkür etti ve birlikte hareket edilebilecek konularda her türlü fikre açık olduğunu dile getirdi.

BUMİAD'dan Aktaş'a destek

Aktaş'a seçildiği görevinde başarılar ve kolaylıklar dileyen BUMİAD Başkanı Şaban Bozdemir,BUMİAD üyeleri olarak her zaman Aktaş'ın yanında olduklarını, Bursa'yı ve Bursalıyı ilgilendiren tüm konularda işbirliklerine açık olduklarını ifade etti.

Daha yaşanabilir bir Bursa'yı inşa etmek adına BUMİAD'ın üzerine düşeni yaptığını ve Bursa Büyükşehir Belediyesi desteğiyle de bu çalışmaları daha da ileri boyutlara çıkarabileceklerini hatırlatan Bozdemir, "BUMİAD olarak bizim arzumuz daha yaşanabilir bir Bursa için herkesin elini taşın altını koymasıdır. Biz bu manada pek çok çalışma yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz. Malumunuz olduğu üzere biz yeni bir yönetimiz. Bu ziyaretimizle hem yönetimimizle de tanışmış oldunuz. Bugün ziyaretinize geldiğimiz yönetim kurulumuz, üyelerimiz, kısacası hepimiz aynı zamanda iş dünyasının da içerisindeyiz. Daha yaşanabilir bir Bursa derken sadece mimariyi yahut mühendislik alanındaki konuları kast etmiyor, ekonomik anlamda da güçlü bir şehir arzuladığımızı ifade etmek isteriz. Bu manada da bir sivil toplum kuruluşu olarak, üyelerinin iş hayatlarını kolaylaştırmaya yönelik yol göstericiliğin yanında şehir menfaatine de çalışmayı dün olduğu gibi bugün ve yarın da sürdüreceğiz" dedi.

Ziyaretin sonunda BUMİAD Başkanı Bozdemir, Başkan Aktaş'a günün anısında bir plaket takdim etti.

Kaynak: Bültenler