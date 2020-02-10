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Mimari dokusunu koruyan Birgi'ye hafta sonunda ziyaretçi ilgisi

Yaklaşık 3 bin yıllık geçmişinde çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan İzmir'in tarihi mahallesi Birgi, koruduğu mimari geleneğiyle hafta sonu ziyaretçi akınına uğradı.

10.02.2020 08:56 | Son Güncelleme: 10.02.2020 09:30Mimari dokusunu koruyan Birgi'ye hafta sonunda ziyaretçi ilgisi
Yaklaşık 3 bin yıllık geçmişinde çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan 'in tarihi mahallesi , koruduğu mimari geleneğiyle hafta sonu ziyaretçi akınına uğradı.
ilçesine bağlı mahallede esnaflık yapan Yaşar Günaydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada soğuk havaya rağmen hafta sonu bölgede hareketlilik yaşandığını ifade etti.
Aydınoğulları zamanında oluşan mimari dokusunu koruyan Birgi'nin 2012 yılında UNESCO'nun Dünya Miras Geçici Listesi'ne alındığını aktaran Günaydın, "Esnaflar olarak kış bereketi yaşıyoruz." diye konuştu.
İsmail Serin de hafta sonunda araçların park yeri bulmakta zorlandığını aktararak, "Cumartesi ve pazar günü bir hareketlilik yaşadık. Özellikle İzmir, Manisa, Aydın, Muğla ve çeşitli ilçelerden gelen aileler Birgi'ye akın ettiler. Esnaf olarak da bu hareketlilikten memnunuz." dedi.

Ödemiş, İzmir, Birgi, Güncel

Kaynak: AA

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