Eyüpsultan Belediyesi ve İlçe Tapu Müdürlüğü işbirliğiyle yapılan çalışmalar doğrultusunda bütün mimari projeler artık dijital ortamda olacak. Vatandaşlar da artık mimari projeleri dijital ortamda görebilecekler.



Bu kapsamda Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ve Eyüpsultan İlçe Tapu Müdürü Hamit Karpınar, Eyüpsultan Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü Kurumsal Arşiv Birimi çalışanlarına sertifika ve hediye verdi. Eyüpsultan ilçe Tapu Müdürlüğü ve diğer kurumlarla koordineli bir şekilde çalışılacağının altını çizen Başkan Deniz Köken, arşivcilikle ilgili şunları söyledi: "Üretilen hizmeti, tüketen halk oluyor. Aynı zamanda biz de vatandaşız. Vatandaş olarak kendimize ne yapılmasını istiyorsak işi ona göre yapmayı hedeflememiz lazım. Fert olarak başımız bir derde girdiğinde kurumlar tarafından nasıl karşılanmak istiyorsak vatandaşı öyle karşılamamız lazım."



Eyüpsultan İlçe Tapu Müdürü Hamit Karpınar, Eyüpsultan Belediyesinin iyi bir arşivi olduğunu, diğer belediyelerle kıyaslandığında Eyüpsultan Belediyesinin 1 numara olduğunu söyledi. Yapılan çalışmalardan dolayı da arşiv çalışanlarına teşekkür etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA