Haberler » Güncel » Mimarisi ile hayrete düşüren bina

Mimarisi ile hayrete düşüren bina

İZMİT'te, 8 katlı bina ilginç mimarisi ile dikkat çekiyor.

08.10.2019 11:40Mimarisi ile hayrete düşüren bina
İZMİT'te, 8 katlı bina ilginç mimarisi ile dikkat çekiyor. Bir cephesinde büyük bir oda, 2 metre genişliğindeki diğer cephesinde ise koridor ve mutfak planıyla yapılan bina, korkuya neden oluyor.
İzmit'te bir cephesi İnönü, diğer cephesi ise Akçacami Caddesi'ne bakan 8 katlı bina, mimarisiyle görenleri hayrete düşürüyor. Biri 3, diğeri 2 katlı iki yapı arasında yükselen binanın İnönü Caddesi'ne bakan cephesinde büyük bir oda, tuvalet, merdiven ve havalandırma boşluğu bulunuyor. 2 metre genişliğinde yükselen diğer cephede ise koridor ve mutfak yer alıyor.
İlginç görünümüyle dikkat çeken, 38 yaşında olduğu belirtilen binada az sayıda kişinin yaşadığı ifade edildi.
Sahiplerinin tüm arsayı değerlendirmek için böyle bir mimariye başvurduğu belirtilen bina, görünümüyle korkuya neden oluyor.



İzmit, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:48 Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü
15:48 Vali karaloğlu'ndan afet talimatı: kimse davet-çağrı beklemesin
15:47 Cüneyt Arkın, Türkiye'yi tehdit eden Donald Trump'a ateş püskürdü: Sen bizi ne sandın ulan!
15:46 "Temiz Çevre, Temiz Reyhanlı" projesi
15:46 Altan kardeşler ve Ilıcak yeniden hakim karşısında
15:46 Kılıçdaroğlu: "Tank Palet Fabrikası'nın obüs üretilen bölümü BMC'ye bedelsiz olarak verildi, 2...
15:46 Tuzla'da 5 katlı binada yangın (1)