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Mimarisi ile hayrete düşüren bina

İZMİT'te, 8 katlı bina ilginç mimarisi ile dikkat çekiyor.

08.10.2019 12:23Mimarisi ile hayrete düşüren bina
İZMİT'te, 8 katlı bina ilginç mimarisi ile dikkat çekiyor. Bir cephesinde büyük bir oda, 2 metre genişliğindeki diğer cephesinde ise koridor ve mutfak planıyla yapılan bina, korkuya neden oluyor.
İzmit'te bir cephesi İnönü, diğer cephesi ise Akçacami Caddesi'ne bakan 8 katlı bina, mimarisiyle görenleri hayrete düşürüyor. Biri 3, diğeri 2 katlı iki yapı arasında yükselen binanın İnönü Caddesi'ne bakan cephesinde büyük bir oda, tuvalet, merdiven ve havalandırma boşluğu bulunuyor. 2 metre genişliğinde yükselen diğer cephede ise koridor ve mutfak yer alıyor.
İlginç görünümüyle dikkat çeken, 38 yaşında olduğu belirtilen binada az sayıda kişinin yaşadığı ifade edildi.
Sahiplerinin tüm arsayı değerlendirmek için böyle bir mimariye başvurduğu belirtilen bina, görünümüyle korkuya neden oluyor.



İzmit, Güncel

Kaynak: DHA

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