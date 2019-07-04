Mimarlar Odasından Kazım Kurt'a tebrik ziyareti

Başkan Kurt'u son olarak Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne (TMMOB) bağlı Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi ziyaret etti.

Başkan Kurt'un makamında gerçekleşen ziyarete, Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı. 31 Mart'ta gerçekleşen yerel seçimlerde göstermiş olduğu başarıdan dolayı Başkan Kurt'u tebrik eden yönetim kurulu üyeleri, Başkan Kurt'a yeni dönemde başarılar diledi.Yönetim kurulu üyeleri, yeni dönemde Mimarlar Odası ve Odunpazarı Belediyesi'nin ortak projeler ve fikir alışverişlerinde bulunacağını belirtti.

Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi'nin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kurt, TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi Yönetim Kurulu Üyelerine teşekkür etti. Meslek odaları ile her zaman iş birliği içinde olduklarını ifade eden Başkan Kurt, Mimarlar Odası ile de iş birliği içerisinde olacaklarını belirtti.