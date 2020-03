Mimarlarda Dünya Kadınlar günü kutlaması…

Dünyada insan hakları temelinde kadınlarla ilgili siyasi ve sosyal bilincin geliştirilmesine, kadınların ekonomik, siyasi ve sosyal başarılarına dikkat çekilen ve ülkemizde de 1921 yılından itibaren kutlanan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü, Mimarlar Odası Bursa Şubesi de üyeleriyle birlikte kutladı.

Mimarlar Odası Bursa Şubesi Fuaye alanında gerçekleştirilen etkinliğe, Şube Başkanı Şirin Rodoplu Şimşek başta olmak üzere, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda üye katıldı.

Mimarlar Odası Bursa Şubesi Müzik Kulubü'nün dinletiyse başlayan gecede, katılımcılar şarkılara hep bir ağızdan eşlik ettiler. Sanat Mahal dansçılarının vals gösterileriyle renklenen gecede, Özel Sinem Bale Kursu öğrencilerinin "Kadına Şiddete Hayır" temalı bale gösterisi büyük beğeni topladı. Gecede Sarah Govran'ın yönetmenliğini yaptığı ve 1912 yılında, İngiltere'deki kadın hakları mücadelesini anlatan Suffragate (Diren!) filminin gösterimi yapıldı. Etkinlik boyunca kadınlara karanfil de dağıtıldı.

"Mücadeleci olmaya devam etmeliyiz"

Gecede bir konuşma bir yapan Mimarlar Odası Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Şirin Rodoplu Şimşek, programa katılan konuklara teşekkürlerini sundu. Şimşek, "Kadın üyelerin ağırlıklı olduğu bir meslek örgütü olarak; kadınların her noktada, her şekilde var olması gerektiğini savunuyoruz. Kadınlar günü, kadınların mücadelesi ve direnişiyle başlayarak, tarihe kazınan bir gün. Bu anlamda, kadınlar olarak, hayatın her alanında mücadeleci olmaya devam etmeliyiz" dedi.

Kaynak: Bültenler