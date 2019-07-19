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Mimarlardan Melih Gökçek için suç duyurusu

Ankara 9. İdare Mahkemesi, ODTÜ arazisinde ağaç katliamına neden olan yolun yürütmesini durdurdu. Mimarlar Odası Ankara Şubesi, ODTÜ yolu ağaç katliamı sorumlusu Verşan Kök ve Melih Gökçek hakkında suç duyurusunda bulundu.

19.07.2019 12:34

Ankara 9. İdare Mahkemesi, Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin, Çevre Şehircilik Bakanlığı ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne karşı açtığı davada, Bilkent Şehir Hastanesi'ne ulaşımına ilişkin ODTÜ arazisinde ağaç katliamına neden olan yolun yürütmesini durdurdu. Mimarlar Odası Ankara Şubesi, ODTÜ yolu ağaç katliamı sorumlusu Verşan Kök ve Melih Gökçek hakkında suç duyurusunda bulundu.

VERŞAN KÖK VE MELİH GÖKÇEK HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Kararı değerlendiren Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, şunları söyledi:

"Adalet bir kez daha geç geldi ve ODTÜ'de binlerce ağaç bir gecede katledildi. 110 metrelik yolun açıldığı ormanlık alanda ODTÜ o gece yüksek yoğunluklu bir savaş ortamını yaşadı. Yüzlerce iş makinası, kamyonlar, çevik kuvvet eşliğinde ODTÜ'yü, ekolojik bütünlüğümüzü kentimizi ve yaşamlarımızı tahrip etti. Şimdi neredeyse iki yıl sonra gelen adalet haklılığımızı bir kez daha ortaya koydu ama o gece ODTÜ'de 80 milyonun gözü önünde işlenen katliamdaki acılarımızı dindiremedi. ODTÜ ormanında telafisi mümkün olmayan zararlar veren Verşan Kök ve Melih Gökçek hakkında bir kez daha suç duyurusunda bulunduk. ODTÜ yolu ve kavaklık ağaçlandırılmalı, kamu zararı Melih Gökçek ve Verşan Kök'ten tazmin edilmelidir."

Mimarlardan Melih Gökçek için suç duyurusu
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Melih Gökçek, Ankara, Politika, Güncel

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