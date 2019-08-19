Mimarlığın ve tasarımın öncüleri İzmir'de buluşuyor

Geçtiğimiz Nisan ayında üçünçüsü "Mimari ve Tasarımda Gelecek" temasıyla yoğun ilgi gören ve

Türkiye'nin en geniş kapsamlı mimarlık ve tasarım disiplinlerini buluşturan ilk ve tek zirvesi

Arch+Dsgn Summit, bu sene de tüm yaratıcı endüstrileri, yurt içinden ve yurt dışından mimarlık, iç

mimarlık, grafik ve endüstri ürünleri tasarımı alanında 10.000'in üzerinde sektörün değerli

profesyonellerini bir araya getirerek 26-27 Eylül tarihlerinde İzmir Mimarlık Merkezi'nde "Mimari ve

Tasarımda Yeni/ Yenilikçi" temasıyla dördüncüsü gerçekleştirilecek.

Dünyaca ünlü mimari ekipler arasında yer alan Grimshaw Architects Londra ortağı Kirsten Lees ana

konuşmacı olarak yerini alıyor. Gerçekleşecek etkinlikte mimarlık, iç mimarlık, grafik ve endüstri

ürünleri tasarımı alanında dünyaca ünlü isimlerin yer alacağı panel ve konferansların yanı sıra

ziyaretçileri atölyeler, sektör profesyonelleri tarafından tasarıma imza atmanın doğaçlama bir

biçimde anlatıldığı BiKahve Sohbetleri, 20 saniye 20 slayt konseptiyle gerçekleşecek dinamik

sunumlarla ziyaretçilere beyin fırtınası yaşatacak Pecha Kucha, mimarlık ofislerinin alanında

deneyimli markalarla biraraya geleceği Mimarka Buluşmaları gibi birçok aktivite karşılıyor olacak.

İkiartıbir Mimarlık Kurucu Ortağı Doç. Dr. Deniz Dokgöz (Bilim Kurulu Başkanı), MRTS Mimarlık

Ofisi Kurucusu Dr. Öğr. Üyesi Murat Sönmez, Doç. Barış Atiker, Doç. Dr. Derya Güleç Özer, İkiartıbir

Mimarlık Kurucu Ortağı Doç. Dr. Ferhat Hacıalibeyoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Can Gündüz gibi sektör

profesyonellerinin bilim kurulunu oluşturduğu ve "Mimari ve Tasarımda Yeni/Yenilikçi" teması

etrafında kurguladığı etkinlik programı çerçevesinde ulusal ve uluslararası düzeyde mesleğinde öncü

mimar ve tasarımcıları buluşturacaktır.

Ziyaretçiler için tüm etkinlikler ücretsiz online kayıt zorunludur.