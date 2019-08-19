Mimarlığın ve tasarımın öncüleri İzmir'de buluşuyor

Geçtiğimiz Nisan ayında üçünçüsü "Mimari ve Tasarımda Gelecek" temasıyla yoğun ilgi gören ve
Türkiye'nin en geniş kapsamlı mimarlık ve tasarım disiplinlerini buluşturan ilk ve tek zirvesi
Arch+Dsgn Summit, bu sene de tüm yaratıcı endüstrileri, yurt içinden ve yurt dışından mimarlık, iç
mimarlık, grafik ve endüstri ürünleri tasarımı alanında 10.000'in üzerinde sektörün değerli
profesyonellerini bir araya getirerek 26-27 Eylül tarihlerinde İzmir Mimarlık Merkezi'nde "Mimari ve
Tasarımda Yeni/ Yenilikçi" temasıyla dördüncüsü gerçekleştirilecek.
Dünyaca ünlü mimari ekipler arasında yer alan Grimshaw Architects Londra ortağı Kirsten Lees ana
konuşmacı olarak yerini alıyor. Gerçekleşecek etkinlikte mimarlık, iç mimarlık, grafik ve endüstri
ürünleri tasarımı alanında dünyaca ünlü isimlerin yer alacağı panel ve konferansların yanı sıra
ziyaretçileri atölyeler, sektör profesyonelleri tarafından tasarıma imza atmanın doğaçlama bir
biçimde anlatıldığı BiKahve Sohbetleri, 20 saniye 20 slayt konseptiyle gerçekleşecek dinamik
sunumlarla ziyaretçilere beyin fırtınası yaşatacak Pecha Kucha, mimarlık ofislerinin alanında
deneyimli markalarla biraraya geleceği Mimarka Buluşmaları gibi birçok aktivite karşılıyor olacak.
İkiartıbir Mimarlık Kurucu Ortağı Doç. Dr. Deniz Dokgöz (Bilim Kurulu Başkanı), MRTS Mimarlık
Ofisi Kurucusu Dr. Öğr. Üyesi Murat Sönmez, Doç. Barış Atiker, Doç. Dr. Derya Güleç Özer, İkiartıbir
Mimarlık Kurucu Ortağı Doç. Dr. Ferhat Hacıalibeyoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Can Gündüz gibi sektör
profesyonellerinin bilim kurulunu oluşturduğu ve "Mimari ve Tasarımda Yeni/Yenilikçi" teması
etrafında kurguladığı etkinlik programı çerçevesinde ulusal ve uluslararası düzeyde mesleğinde öncü
mimar ve tasarımcıları buluşturacaktır.
Ziyaretçiler için tüm etkinlikler ücretsiz online kayıt zorunludur.