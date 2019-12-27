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Mimarlık Fakültesi öğrencileri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) mimarlık bölümü öğrencileri, AA tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

27.12.2019 16:28 | Son Güncelleme: 27.12.2019 16:46 Mimarlık Fakültesi öğrencileri AA'nın
Teknik Üniversitesi (KTÜN) mimarlık bölümü öğrencileri, AA tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Mimarlık Fakültesi dördüncü sınıf öğrencileri, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.
Öğrencilerden Şevval Çuhadar, "haber" kategorisinde Ali İhsan Öztürk'ün "Zirvedeki yollar açıldı", "yaşam" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Yaz-kış bir arada", "spor" kategorisinde ise Semih Yüksel'in "Rüzgar sörfüyle dünya turu" başlıklı fotoğrafını seçti.
Tuğba Nur Akyüz ise "haber" kategorisinde Tibta Pangin'in fotoğrafı "Sinaburg Yanardağı'nda patlama", "yaşam" kategorisinde Halil Fidan'ın "Harran'da Yaşam" başlıklı fotoğrafını, "spor" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Şahika Ercümen'den dünya rekoru" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Ali İhsan Öztürk, Semih Yüksel, Ali Atmaca, Konya, Güncel

Kaynak: AA

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