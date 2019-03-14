Mimarsinan Osb Başkanı Mehmet Karabulut Oldu

Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi
Başkanı Mehmet Karabulut
oldu.
Mimarsinan OSB
'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 156. Müteşebbis Heyet ve Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.
Toplantıda alınan kararla, Müteşebbis Heyeti Başkanı KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci güven tazelerken, Yönetim Kurulu Başkanı olarak da Mehmet Karabulut seçildi.
KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, önceki dönem başkan Abdullah Oğuzbaş'a hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.
Mehmet Karabulut ise şunları kaydetti:
"Bölgemiz ve sanayicilerimiz için çalışmalarımıza hızla devam edeceğiz. Her zaman güler yüzümüzle sanayicimizin yanında olacağız. Abdullah Oğuzbaş'tan aldığımız görevi daha ileriye taşımak için çalışacağız. Mimarsinan OSB'miz kurulduğu günden bugüne kadar görev alan tüm başkanlarımıza ve Başkan Abdullah Oğuzbaş'a teşekkürlerimi sunuyorum."
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Kaynak: AA