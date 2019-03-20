Mimarsinan Osb'de Halk Bankası Şubesi Törenle Hizmete Açıldı

Şubenin açılışı ile ilgili konuşan Mimarsinan OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Karabulut, şubenin açılışında emeği geçenlere teşekkür etti. Başkan Karabulut; "1930'lu yıllarda Halk sandığı olarak kurulan bireysel ve evrensel bankacılığın yanında KOBİ'lerin de cansuyu olan Halkbankası'nın 11. Kayseri Şubesi 'Biz geldik' sloganıyla bölgemize hoş geldi" dedi.

Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Mimarsinan OSB Müteşebbis Heyet Başkanı Mehmet Büyüksimitçi ise; "Halkbankası kurulduğu günden bu yana sanayicilerimize işadamlarımıza kredileriyle büyük kolaylıklar sağlamıştır. Bu şube ile sanayicilerimizin işleri daha da kolaylaşacak, üretmeye ve ülke ekonomisine katkıda bulunmaya devam edecektir. Kurumlar arası birlik ve beraberlik içerisinde çalışarak, sanayicilerimize, şehrimize ve ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kayseri'nin Türkiye ekonomisi için önemli bir ihracat ve istihdam merkezi olduğunu söyleyen Halkbankası Genel Müdürü Osman Arslan ise, " Kayseri'de sanayicimizle işbirliği içinde, ülkemize değer katan çalışmalar yapmayı sürdüreceğiz. Açılışını gerçekleştirmekten gurur ve mutluluk duyduğumuz Mimarsinan OSB şubemizde Kayserili KOBİ'lere kaliteli hizmet vermeye devam edeceğiz. Mimarsinan OSB'de başta gıda, mobilya, inşaat yapı malzemeleri ve metal ürünleri olmak üzere, stratejik sektörlerden birçok güçlü firma faaliyet gösteriyor. İşbirliği içinde çalışarak ülkemizi daha da yukarıya taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, her zaman dürüst sanayici ve işadamlarının yanında olduklarını söyledi. Melikgazi Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç'da açılan Halkbank Mimarsinan OSB şubesinin hayırlı olması temennisinde bulunarak emeği geçenlere teşekkür etti. Başkan Büyükkılıç; "Büyük Organize Sanayi Bölgemizden sonra Mimarsinan Organize Sanayi Bölgemiz ve Serbest Bölgemiz Kayserimizin temel dinamikleridir. Bu dayanışma ile markalarımızı daha da artıracağız, inşallah milli ve yerli ürünlerimize destek vereceğiz. Gerçekten halkın dostu olan Halkbankamıza Kayserimize yapmış olduğu güzel hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Şubenin açılmasında katkılara olan herkese teşekkür ederek konuşmasına başlayan Vali Şehmus Günaydın'da, kamu olarak özel sektörün önündeki engelleri ortadan kaldırmak için gece gündüz çalışacaklarının altını çizdi. Vali Günaydın; "Bizler kamu özel sektör işbirliği ile ülkemizi büyüteceğiz. Ekonomimizi büyüteceğiz, istihdamımızı artıracağız, ihracatımızı artıracağız. Bizler kamu olarak özel sektörün önündeki bütün engelleri ortadan kaldırmak için gece gündüz çalışacağız. Bundan sanayicimizin hiçbir şüphesi olmasın. Cumhurbaşkanımızın bize işaret ettiği daha fazla ihracat, üretim, istihdam için bizim kamu olarak üzerimize düşen çok önemli görevlerimiz var. Bizler bu görevleri vakit kaybetmeden yerine getirmek zorundayız. Burada da gördüğünüz gibi burada faaliyet gösteren yatırımcılara önemli katkılar sağlayacak şubemizin açılışını hep beraber gerçekleştireceğiz. Yatırımcılara her türlü kolaylığı sağlıyoruz. Cumhurbaşkanımızın başlattığı İstihdam seferberliğinde Kayseri üzerine düşeni fazlasıyla yapıyor. İnşallah daha da iyi olacağız" dedi.

Açılışın ardından Mimarsinan OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Karabulut ile Halk Bankası Genel Müdürü Osman Arslan, törene katılan protokol üyeleri ve sanayicilere banka şubesini gezdirdi. Törene Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Taner Yıldız ve İsmail Tamer, Melikgazi Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Melikgazi Belediye Başkan Adayı Mustafa Palancıoğlu, Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Meclis Başkanı Abidin Özkaya ve Başkan Yardımcısı Abdullah Oğuzbaş, Halkbankası Genel Müdürü Osman Arslan, Mimarsinan OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Karabulut, Mimarsinan OSB Yönetimi, çok sayıda bölge sanayicileri ve misafirler katıldı.

Kaynak: Bültenler