Mina isminin anlamı nedir? Mina ne demek?

Anne ve babalar çocuklarına koyacakları isimlerin anlmaını özenle araştırıyor. Bu isimlerden biri olan Mina anlamı nedir araştırıyor. Son günlerde popüler isimler arasında bulunan Mina adı çoğunlukla kız çocuklarına veriliyor. İşte, Mina'nın anlamı...

MİNA İSMİNİN ANLAMI NEDİR? MİNA NE DEMEK?

Kökeni Arapça olsa da Kur'an'da geçmeyen Mina, Mekke 'de hacıların şeytan taşladıkları bölgeye de adını veriyor. Ancak temelde Mina ismi; billur, şeffaf, şarap şişesi, mine, gökyüzü, ar, liman, iskele gibi anlamlara geliyor.

MİNA ADININ ANALİZİ

M - Zeki ve zeki olduğu kadar başarılıdır. Özellikle ticaret faaliyetlerini sever ve bu alanda üstün başarı gösterir.

İ - Çok duygusaldır. Hassas bir bünyeye sahiptir.

N - Sağduyu sahibi bir kişiliktir. Üstün güçlere ve yeteneklere sahiptir. 6. hissi gelişmiştir.

A - Olayları algılama duygusu gelişmiştir. Mantıklı düşünme en üst seviyededir.