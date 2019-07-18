18.07.2019 15:28
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Minareden düşen imam yaralandı

Minareden düşen imam yaralandı

KIRIKKALE'nin Balışeyh ilçesi Beyobası köyünde imam Osman Öztürk, hoparlörü tamir etmek için çıktığı caminin minaresinden düşerek, ağır yaralandı.

KIRIKKALE'nin Balışeyh ilçesi Beyobası köyünde imam Osman Öztürk, hoparlörü tamir etmek için çıktığı caminin minaresinden düşerek, ağır yaralandı.
Köy camisinde görevli imam Osman Öztürk, öğle saatlerinde hoparlörü tamir etmek için minareye çıktı. Arızayı gidermeye çalışırken rüzgarın da etkisiyle dengesini kaybeden Öztürk, önce caminin çatısına, sonra da yuvarlanarak yere düştü. Ağır yaralanan Öztürk, gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Öztürk'ün, hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
Osman Öztürk, Beyobası, Balışeyh, Güncel

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