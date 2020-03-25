Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Yerel ››Minarelerden dua ve tekbir sesleri yükseldi - Haberler

Minarelerden dua ve tekbir sesleri yükseldi

Minarelerden dua ve tekbir sesleri yükseldi Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde minarelerden dua ve tekbir sesleri yükseldi.

25.03.2020 03:31 | Son Güncelleme: 25.03.2020 03:31
Minarelerden dua ve tekbir sesleri yükseldi
HATAY - Hatay 'ın Reyhanlı ilçesinde minarelerden dua ve tekbir sesleri yükseldi.
Diyanet İşleri Başkanlığınca korona virüs salgınının bir an önce sona ermesi ve hastaların şifa bulması için Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki camilerin hoparlöründen yatsı ezanının ardından dua ve tekbir sesleri yükseldi. Vatandaşlar, cami minarelerinden okunan duayı dinlerken, din görevlisi, "Sana sığındık kapına geldik ellerimizi semaya dillerimizi duaya gönüllerimizi şefkatle merhametine açtık kabul eyle Allah'ım bütün dünyayı kuşatan salgın hastalık karşısında bizlere inayetini lütuf eyle Allah'ım" şeklinde dua etti. Minarelerden dua ve tekbir sesleri yükseldi

Kaynak: İHA

Etiketler : Diyanet İşleri Başkanlığı, Reyhanlı, Hatay, Yerel

Haberin Videosu :

Minarelerden dua ve tekbir sesleri yükseldi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Yerel Manşet

Haberler

Son Dakika Yerel Haberleri

03:45: Kızılay hijyen ve gıda yardım kolilerinini 'Vefa Sosyal Destek Grubu'na teslim etti - Haberler 03:45: MSB, COMMER'i kurdu - Haberler 03:45: 65 yaş ve üstüne korona virüs kaygısını aşmaları için psikolojik destek - Haberler 03:45: Şemdinli'de vatandaşları şaşırtan çekirge - Haberler 03:45: Yaşlı adam çöp kamyonun altında kaldı, babasını terliğinden tanıyan oğlu gözyaşlarına boğuldu - Haberler 00:29: Dünya genelinde koronavirüsten hayatını kaybeden Türklerin sayısı 70'e yükseldi - Haberler 23:29: Trump: Türkiye'ye "Kürtlerle anlaşma imzalayın, barışın" dedim, başta kabul etmediler - Haberler 23:09: Koronavirüsün yayılmasını kontrol altına almakta etkili olan 5 strateji - Haberler 22:54: Almanya için korkutan koronavirüs uyarısı: Çeyrek milyon insan ölebilir - Haberler 22:28: Merve Terim'den Fatih Terim paylaşımı: Kanıma dokunuyor, teker teker hesap sormak istiyorum 21:35: New York Valisi'nden Trump'a solunum cihazı tepkisi: Ölecek 26 bin kişiyi siz belirleyin - Haberler 09:34: Bilim dünyası şaşkın! Koronavirüsün yeni septomları ortaya çıktı