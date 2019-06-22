22.06.2019 14:05
Haberler » Güncel » Haber

Minarenin yıkılma anı kamerada

Minarenin yıkılma anı kamerada

KARS'ta kentsel dönüşüm projesi kapsamında cami minaresinin vinçle yıkılma anı cep telefonu ile görüntülendi.

KARS'ta kentsel dönüşüm projesi kapsamında cami minaresinin vinçle yıkılma anı cep telefonu ile görüntülendi.
Kars 'ta Bayrampaşa ve Atatürk mahallelerinde kentsel dönüşüm nedeniyle yıkım kararı verildi. Bölgeye TOKİ tarafından yapılacak yeni yerleşim yerleri için Bayrampaşa Mahallesi'ndeki Bayrampaşa Camisii de boşaltıldı. Yıkım çalışması başlatılan yaklaşık 30 metre uzunluğundaki minare, vinç yardımıyla çevresinde oluşturulan güvenli alana devirildi. Gövdesine bağlanan çelik halatın vinçle çekilerek yıkılması sağlanan minarenin, yıkılma anı da çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Sosyal medyada da paylaşılan görüntülerde minarenin saniyeler içerisinde enkaza döndüğü görüldü.


- Kars
Kaynak: DHA
Bayrampaşa , Kars , Güncel

Son Dakika Haberleri
15:28 Araklı'da hasar tespit çalışmaları için toplandılar
15:28 Hafızlık icazet töreni - KARABÜK
15:28 Ekipler mahsur kalan inekler için seferler oldu
15:27 Fotoğraflar// İmamoğlu Sultanbeyli'de vatandaşlara seslendi
15:27 Fotoğraflar// İmamoğlu Sultanbeyli'de vatandaşlara seslendi
15:26 Selendi Kaymakamı Atak halk toplantısı yaptı
15:26 Evinde ölü bulunan kadının vücudunda darp izlerine rastlandı