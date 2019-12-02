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Minderde Muğla rakipsiz

Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında yapılan protokole bağlı olarak Türkiye Güreş Federasyonu ve Din Eğitimi Genel Müdürlüğü tarafından bu yıl ilki düzenlenen Anadolu İmam Hatip Liseleri arası güreş grup müsabakaları sona erdi.

02.12.2019 15:04 | Son Güncelleme: 02.12.2019 15:09Minderde Muğla rakipsiz
Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Bakanlığı arasında yapılan protokole bağlı olarak Güreş Federasyonu ve Din Eğitimi Genel Müdürlüğü tarafından bu yıl ilki düzenlenen Anadolu İmam Hatip Liseleri arası güreş grup müsabakaları sona erdi.

Müsabakalar Ankara, İstanbul, Mersin ve Bingöl'de 1500 civarında sporcunun katılı ile gerçekleştirildi. Mersin'de düzenlenen Türkiye İmam Hatip Liseler arası Güreş Şampiyonası Müsabakalarına 'dan katılan öğrenciler damgasını vurdu. Muğla'dan 20 öğrencinin şampiyon olduğu müsabakalarda 5 öğrenci ikinci, 4 öğrenci ise üçüncü olarak kürsüye çıktılar. Bu sonuçlarla Muğla, takım halinde birinci seçilerek Türkiye finallerine katılma hakkını elde etti.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre "Bakanlığımız Din Eğitimi Genel Müdürlüğü ve Güreş Federasyonu işbirliğinde yeni bir proje çalışması gerçekleştirdik ve imam hatip öğrencilerimizi güreşle buluşturduk. Bu proje ile minderle tanışan öğrencilerimizin arasından ilerde Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonlarının çıkacağına inanıyorum. Mersin'de İki gün süren müsabakalarında sporcularımızın gösterdiği üstün başarı bizleri son derece memnun etti. Başta öğrencilerim ve öğretmenlerimiz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Türkiye İmam Hatip Liselerarası, güreş şampiyonası finalleri Nisan ayında yapılacak. - MUĞLA

Türkiye, Muğla, Spor

Kaynak: İHA

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