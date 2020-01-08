Minderi de pazar tezgâhını da bırakmıyor

ANKARA'da 17 yaşındaki güreşçi Fatih Tuna, 6 yıl içinde ulusal ve uluslararası alanda birçok başarıya imza atarken, semt pazarlarında sebze-meyve satarak da harçlığını çıkarmaya çalışıyor.

Fatih Tuna, 10 yaşındayken pazarcı babası Zeynel Tuna'nın yanında çalışmaya başladı. Bir yandan eğitimini sürdüren, diğer taraftan semt pazarlarında babasının yanında çalışan Tuna, 11 yaşında güreş kursuna katıldı. Güreşte yurt içinde düzenlenen turnuvalara katılan Tuna, 2 yıl sonra milli takıma seçildi. Milli takım forması altında katıldığı uluslararası turnuvalarda birçok madalya kazanan Tuna, pazarda babasının yanında çalışmaktan vazgeçmedi. Şehit Ali Alıtkan Spor Lisesi'nde 12'nci sınıf öğrencisi olan Tuna, geçen yıl babasının iş değişikliği nedeniyle pazardan ayrılmasına rağmen, şimdi okuldan kalan boş zamanlarında babasının arkadaşının yanında ürün satışına devam ediyor.

"SEVMESEM YAPMAZDIM"

Fatih Tuna, üç kardeş olduklarını, ailesine destek olmak için semt pazarlarında çalıştığını söyledi. Pazarcılık mesleğini çok sevdiğini kaydeden Tuna, "Günlük 100-120 TL kazanıyorum. Kazancım kışın farklı, yazın farklı oluyor. Hafta sonları 05.30 - 23.00 saatleri arasında çalışıyorum. Okulumun olmadığı zamanlar bazen de okul çıkışları çalışıyorum. Sevmesem yapmazdım" dedi.

Hedeflerinden birinin de beden eğitimi öğretmenliği olduğunu kaydeden Tuna, "Büyük amaçlarımdan bir tanesi de kendim gibi çocuklar yetiştirmek, onlara güreşi sevdirmek. Türk halkı olarak güreşi seviyoruz ama destek yok. Güreşe biraz daha destek sağlamak istiyorum" diye konuştu.

"HEDEFİM OLİMPİYAT ŞAMPİYONLUĞU"

Güreşte hedefinin dünya ve olimpiyat şampiyonluğu olduğunu kaydeden Fatih Tuna, şunları söyledi:

"Ondan sonra da A milli takım antrenörü olarak, kendim gibi birçok çocuk yetiştirmek. Grekoromen stilde güreşiyorum, idolüm Rıza Kayaalp. Yeri geldiğinde onun yerini biz alacağız. Onun için çalışmalarıma devam ediyorum. Ailem aslında ilk başlarda, 'herhangi bir sakatlık olur' diye güreş yapmamı istemedi. Ama sonradan başarı gelince ailem de desteklemeye başladı. Genel olarak bütün ailelerin önceliği okul ama spor yapmak okumaya engel değil. Ben hala eğitim hayatımı devam ettiriyorum. Ailelere vereceğim en büyük mesaj; ne olursa olsun spor yapan çocuğun arkasında dursunlar."

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Fatih Tuna'nın röportajı

Pazar tezgahından detaylar

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Haber - Kamera: Nesrin AYDIN YALDIZ - Harun ÖZALP/ANKARA,