Minderini al, gökyüzünü incelemeye gel

"Minderini al gel!" sloganıyla 4 hafta boyunca perşembe akşamlarında yapılacak olan sohbet havasındaki seminerlerin yanısıra teleskoplarla gökyüzünün inceleneceği etkinlik Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda gerçekleşecek.

Bornova Belediyesi Dost Bilim Evi, Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi'nce"Yaz Bilim Sohbetleri ve Teleskoplarla Gökyüzü Gözlemi" etkinliği yarın başlıyor. "Minderini al gel!" sloganıyla hazırlanan etkinlikte vatandaşlar4 hafta boyunca perşembe geceleri, teleskoplarla gökyüzünü inceleyecek ve bilim sohbetlerine katılabilecek.

1, 8, 22 ve 29 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek olan "Yaz Bilim Sohbetleri ve Teleskoplarla Gökyüzü Gözlemi" saat 21:00-00:00 saatleri arasında Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda yapılacak. 5 adet teleskopun yerleştirildiği alanda vatandaşlar yıldız ve gezegen gözlemleri yaparken, farklı bilim dallarında hazırlanan seminerlere de katılabilecek. Sunumlar buz pistin önüne kurulan LED ekrandan yapılacak.Ücretsiz olarak herkese açık olan gözlemlere katılanlar minderlerinin üzerinde oturarak seminerleri dinlerken konusunda uzman olan kişilere merak etiklerini de sorabilecek.