Menü
Haberler ›› Magazin ››Mine Dağ: Artık şehit haberi gelmesin - Magazin

Mine Dağ: Artık şehit haberi gelmesin

Türkiye'nin içinden geçtiği şu zor dönemde, yaptığı şarkılarla bir anda izlenme rekorları kıran Mine Dağ, bir yandan mutlu ancak diğer taraftan da üzüntülü olduğunu belirtiyor.

13.03.2020 22:00 | Son Güncelleme: 13.03.2020 22:00
Mine Dağ: Artık şehit haberi gelmesin



Söylediği Çırpınırdı Karadeniz , Diriliş Vakti ve Memleketim şarkılarının izlenme ve dinlenme sayısı ülkenin içinden geçtiği zor süreçle alakalı olarak 3'e katlanan Mine Dağ; "Ben ne izlenme isterim, ne de dinlenme... Artık şehit haberi gelmesin bana yeter" diye konuştu.

Kaynak: Snob Magazin

Etiketler : Karadeniz, Magazin

Paylaş
Yorumlar

Manşet 

Haberler

Afrika'nın ardından Irak'ı da işgal eden çekirge sürüleri, ekinlere saldırdı Magazin
Afrika'nın ardından Irak'ı da işgal eden çekirge sürüleri, ekinlere saldırdı
Son dakika: Türkiye'deki ikinci koronavirüs vakasında hastanın, ilk hastanın yakın çevresinden olduğu öğrenildi Magazin
Son dakika: Türkiye'deki ikinci koronavirüs vakasında hastanın, ilk hastanın yakın çevresinden olduğu öğrenildi
Spor Bakanlığı devreye girdi, maçlar şifresiz yayınlanacak Magazin
Spor Bakanlığı devreye girdi, maçlar şifresiz yayınlanacak
Bakan Koca, 5 koronavirüs vakasının sağlık durumlarının nasıl olduğunu açıkladı Magazin
Bakan Koca, 5 koronavirüs vakasının sağlık durumlarının nasıl olduğunu açıkladı
Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle acil durum ilan edildi Magazin
Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle acil durum ilan edildi
DSÖ: Koronavirüsün yaz aylarında yok olacağını düşünmek sahte bir umut Magazin
DSÖ: Koronavirüsün yaz aylarında yok olacağını düşünmek sahte bir umut
Araç sahiplerine koronavirüs uyarısı: 15 günde bir antibakteriyel iç temizlik yaptırılması gerekiyor Magazin
Araç sahiplerine koronavirüs uyarısı: 15 günde bir antibakteriyel iç temizlik yaptırılması gerekiyor