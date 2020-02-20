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Mine Dağ'dan 'Memleketim'

Söylediği 'Çırpınırdı Karadeniz' isimli şarkısıyla ünü tüm Türk Cumhuriyetlerine yayılan güzel şarkıcı Mine Dağ, Hakan Altun'un tam 23 yıllık eseri 'Memleketim'i yeniden yorumladı.

20.02.2020 01:41 | Son Güncelleme: 20.02.2020 01:41Mine Dağ'dan 'Memleketim'



Söylediği 'Çırpınırdı ' isimli şarkısıyla ünü tüm Türk Cumhuriyetlerine yayılan güzel şarkıcı Mine Dağ, Hakan Altun'un tam 23 yıllık eseri 'Memleketim'i yeniden yorumladı. Anadolu rock sound'uyla 'Memleketim'i yeniden seslendiren Dağ, gelen tepkilerden oldukça mutlu olduğunu belirtti. Güzel şarkıcı; 'Ülkemizin geçtiği bu zor günlerde herkesin birlik ve beraberlik içinde olması gerektiğini düşünüyorum. O yüzden bu şarkıyı söylemek istedim. Müziğin evrenselliği ve birleştirici yönüyle herkesi beraberliğe davet ediyorum' diye konuştu.


Karadeniz, Magazin

Kaynak: Snob Magazin

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