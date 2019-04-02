Mine İpeker Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP NEVŞEHİR DERİNKUYU belediye başkan adayı olan Mine İpeker isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. NEVŞEHİR DERİNKUYU ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Mine İpeker isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP NEVŞEHİR DERİNKUYU adayı Mine İpeker kimdir? BTP NEVŞEHİR DERİNKUYU adayı Mine İpeker yüzde kaç oy aldı?

Mine İpeker Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP NEVŞEHİR DERİNKUYU belediye başkan adayı olarak gösterilen Mine İpeker DERİNKUYU ilçesinde % 0,06 oranında oy almıştır. DERİNKUYU ilçesinde % 0,06 oranında oy olan Mine İpeker adlı BTP adayı toplamda 4 adet oy sayısına ulaştı.

NEVŞEHİR DERİNKUYU ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.