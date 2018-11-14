Mine Kırıkkanat ile İlgili Yaptığı Açıklamalar Şaşkınlık Yarattı

Edirne'deki törenlerde, tören alanının yanından geçen bir kadının 'Atatürk ilah değildir' sözü üzerine başlayan tartışma devam ederken, Cumhuriyet Gazetesi yazarlarından Mine Kırıkkanat bu konuyla ilgili şaşkınlık yaratan açıklamalarda bulundu.

"ATATÜRK BENİM İLAHIM"

Kırıkkanat, tartışmalar üzerine çıktığı bir televizyon programında "Evet,Atatürk ilahım" ifadesini kullandı. Kırıkkanat'ın provokatif sözleri şu şekilde:

"Arkadaşlarıma dedim ki, artık Atatürk ilahım. 10 yıl önce Atatürk'e tapıyorum demezdim, ama artık Atatürk'e tapıyorum dedim."

Mine Kırıkkanat

"ARKADAŞLARIM DA BANA KATILDI, O KADAR KİNLİYİZ"

Arkadaşlarım da aynı şekilde dediler ki, "Mine, aynı fikirdeyiz. Çünkü bundan 10 yıl önce biz ilk cumhuriyet döneminin kusurlarını da görüyorduk. Atatürk'ü severdik ama küçük kusurlarını da görürdük. Şimdi ise bir kusur bulana çakacak vaziyetteyiz. Yani artık o kadar kinliyiz."