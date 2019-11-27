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Mine Söğüt Arter'in yeni binasında dolapdere üzerine konuşacak

Gazeteci ve yazar Mine Söğüt, Arter'de 5 Aralık Perşembe akşamı saat 19:00'da Dolapdere mahallesi üzerine bir konuşma gerçekleştirecek.

27.11.2019 09:44 | Son Güncelleme: 27.11.2019 09:44Mine Söğüt Arter'in yeni binasında dolapdere üzerine konuşacak

Arter Öğrenme Programı'nın Yorumlama Etkinlikleri kapsamında, gazeteci ve yazar Mine Söğüt, 5 Perşembe akşamı 19:00'da Arter'de "Bir Semtin Aynasında" başlıklı bir konuşma gerçekleştirecek. Söğüt bu konuşmada, Arter'in yeni binasının da içinde bulunduğu Dolapdere bölgesinde çalışarak 2010 yılında yazdığı Dolapdere: Kürt Kediler Çingene Kelebekler başlıklı kitabının araştırma ve yazma süreçlerinden bahsedecek ve metni bugünden bakarak değerlendirecek. Arter Atölye'de gerçekleşecek etkinliğe katılım ücretsiz olacak.

Arter'e, ulaşım sponsorları Ford Otosan ve Otokar'ın desteğiyle Taksim ve Tepebaşı'ndan ücretsiz servislerle erişilebiliyor. Arter Salı, Çarşamba, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 11:00–19:00; Perşembe günleri ise 11:00–20:00 saatleri arasında ziyarete açık. Sergiler, her ayın ilk Cumartesi günü "Uzun Cumartesi" kapsamında 11:00–24:00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.


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Kaynak: Bültenler

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