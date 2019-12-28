Mine Tugay'dan "Güle güle 2019" paylaşımı

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerin başında gelen 41 yaşındaki oyuncu Mine Tugay, bu kez noel pozunu takipçileriyle paylaştı.
Instagram'da 2,9 milyon takipçisi bulunan güzel oyuncu, "Güle güle 2019" notuyla yeni fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.
BİNLERCE BEĞENİ VE YORUM ALDI
Mine Tugay'ın söz konusu paylaşımına kısa sürede 64 binin üzerinde beğeni ve yüzlerce övgü dolu yorum geldi.
İşte 41 yaşındaki güzelin söz konusu paylaşımına gelen yorumlardan bazıları:
-Ve tanrı kadını yarattı
- abla pozun harika .Bende bu öz güvenden isterdim
- Hala senin 41 yaşında olduğuna inanamıyorum
- Bir neslin koca aşkı
BACAK DEKOLTELİ POZUYLA DİKKAT ÇEKMİŞTİ
Kanal D ekranlarında yayınlanan Zalim İstanbul dizisinde "Şeniz" karakterinde izlediğimiz başarılı oyuncu Mine Tugay,geçtiğimiz günlerde bacak dekolteli pozunu Instagram'dan paylaşmıştı. Güzel oyuncunun paylaşımı kısa sürede 100 binin üzerinde beğeni almıştı.