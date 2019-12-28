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Mine Tugay'dan "Güle güle 2019" paylaşımı

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken ünlü oyuncu Mine Tugay, "Güle güle 2019" notuyla yeni bir fotoğrafını yayınladı. 41 yaşındaki oyuncunun paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

28.12.2019 17:07 | Son Güncelleme: 28.12.2019 17:24

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerin başında gelen 41 yaşındaki oyuncu Mine Tugay, bu kez noel pozunu takipçileriyle paylaştı.

'da 2,9 milyon takipçisi bulunan güzel oyuncu, "Güle güle 2019" notuyla yeni fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.

BİNLERCE BEĞENİ VE YORUM ALDI

Mine Tugay'ın söz konusu paylaşımına kısa sürede 64 binin üzerinde beğeni ve yüzlerce övgü dolu yorum geldi.

İşte 41 yaşındaki güzelin söz konusu paylaşımına gelen yorumlardan bazıları:

-Ve tanrı kadını yarattı

- abla pozun harika .Bende bu öz güvenden isterdim

- Hala senin 41 yaşında olduğuna inanamıyorum

- Bir neslin koca aşkı

BACAK DEKOLTELİ POZUYLA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Kanal D ekranlarında yayınlanan Zalim İstanbul dizisinde "Şeniz" karakterinde izlediğimiz başarılı oyuncu Mine Tugay,geçtiğimiz günlerde bacak dekolteli pozunu Instagram'dan paylaşmıştı. Güzel oyuncunun paylaşımı kısa sürede 100 binin üzerinde beğeni almıştı.

Mine TugayMine Tugay'ın bacak dekolteli pozu Instagram'ı yıktı geçti

Mine Tugay'dan

Mine Tugay, Instagram, Magazin


HABER YORUMLARI (3)
HÜLYA18: bende yüzüme iki kilo makyaj yapinca bende 18 yasindan daha genc görünüyorum :)
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REMZİ: Ben derim 40 ı geçmiş ne yapsa da gençlik geri gelmez artık son uğraşlar
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FIRTINA: ONUN SALLANACAĞI GÜNDE GELECEK ELBET, ÖLÜM YOKMU ÖLÜM ? BAKALIM O ZAMAN BÖYLELERİ BU DÜNYADAKİ AHLAKSIZLIKLARININ BEDELİNİ NASIL ÖDEYECEKLER.
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