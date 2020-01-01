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Mine Tugay, "En tatlı 2019 hatırası" notuyla paylaştı! Takipçilerinden tam not aldı

Sosyal medyayı aktif kullanan güzel oyuncu Mine Tugay, "En tatlı 2019 hatırası" notuyla yeni bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. 41 yaşındaki oyuncunun paylaşımına beğeni ve yorum yağarken, takipçilerinden tam not aldı.

01.01.2020 17:47 | Son Güncelleme: 01.01.2020 17:53

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken 41 yaşındaki ünlü oyuncu Mine Tugay, yeni paylaşımını takipçilerinin beğenisine sundu. 'da 2,9 milyon takipçisi bulunan güzel oyuncu, "En tatlı 2019 hatırası" notuyla yeni bir fotoğrafını yayınladı.

TAKİPÇİLERİNDEN TAM NOT ALDI

Güzel oyuncunun söz konusu paylaşımı binlerce beğeni ve yorum alırken, takipçilerinden de tam not aldı.

İşte Mine Tugay'ın paylaşımına yapılan yorumlardan bazıları:

- Mine hanım çok güzelsiniz

- Çok tatlı olmuş

- Evettt çok tatlılık var

- Sen daha tatlısın mineeeeeeeee

BACAK DEKOLTELİ POZUYLA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Kanal D ekranlarında yayınlanan Zalim İstanbul dizisinde "Şeniz" karakterinde izlediğimiz başarılı oyuncu Mine Tugay,geçtiğimiz günlerde bacak dekolteli pozunu Instagram'dan paylaşmıştı. Güzel oyuncunun paylaşımı kısa sürede 100 binin üzerinde beğeni almıştı.

Mine TugayMine Tugay'dan "Güle güle 2019" paylaşımı

Mine TugayMine Tugay'ın bacak dekolteli pozu Instagram'ı yıktı geçti

Mine Tugay,

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