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Mine Tugay'ın balkon pozu takipçileri tarafından çok beğenildi

Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Zalim İstanbul' dizisinde Şeniz karakterine hayat veren Mine Tugay'ın, Instagram hesabından paylaştığı son fotoğraf kısa sürede binlerce beğeni aldı.

12.02.2020 19:35 | Son Güncelleme: 12.02.2020 19:52

'da 2,9 milyon takipçisi bulunan güzel oyuncu Mine Tugay, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündeme gelen Mine Tugay, verdiği pozlarla çok konuşuluyor.

TATİLDEN BALKON POZU PAYLAŞTI

41 yaşındaki ünlü oyuncu, Instagram'da hem gündelik hayatından hem rol aldığı projelerden hem de sponsorlu paylaşımlar yapıyor.

Mine Tugay, Instagram hesabından paylaştığı balkon pozuyla takipçilerinden kısa sürede hayli beğeni aldı.

Mine Tugay'ın balkon pozu takipçileri tarafından çok beğenildi

Mine Tugay, Instagram, Magazin


HABER YORUMLARI (11)
RAMIZ:BU KADIN DA DEGISIK BIR HIS VAR. YANI KOTU ANLAMDA SOYLEMIYORUM AMA KENDISINE BAKINCA INSAN ENERJI DOLU HISSEDIYOR. . . COK HOS BIR BAYAN. . . YANI GORULDUGU KADAR ÇOK GÜZEL. . .
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IRITSKAN:Çok yaşlandı, yine altınoiı giymeyi unutmuş.
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GURTSIR:Bu kaymak beyazlığına nadir rastlanır, sütten çıkmış kızıl kaşık
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SERHAT:NEDEN BU ÜNLÜLER HEP BİR TARAFLARINI GÖSTERMEK İÇİN BİRBİRLERİYLE MÜCADELE EDİYOR
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AVNİ:türkan şoray daha güzel
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SAKARYALI HATUN:Bacakları çok güzelmiş, tam benlik bu hatun. :)))))
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AVNİ:sakaryalı hatun sen değişikmi oldun la.sana fazla gazoz dedim niye beni dinlemedin la
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GERÇEK ASLI::)))
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AYLİN:Selam çıtırlar:))))))))
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HOVARDA KIZ ASLI:HAYIR BENLİK. BEN DAHA ÖNCE GÖRDÜM.
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