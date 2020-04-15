Mine Tugay’ın yeni paylaşımı hayranlarından tam not aldı

Kanal D ekranlarında yayınlanan Zalim İstanbul dizisinde 'Şeniz' karakterini canlandıran Mine Tugay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Her paylaşımı ile takipçilerinin beğenisini kazanan güzel oyuncu, son dönemde Instagram hesabından zorlu yoga hareketleri yaparken görüldüğü kareleri paylaşıyordu. Fakat Mine Tugay, bu sefer farklı bir paylaşımda bulundu.

PAYLAŞIMINA BEĞENİ VE YORUM YAĞDI

Mine Tugay, bu kez evinin bahçesinde çekilen bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. 235 binin üzerinde beğeni alan fotoğrafa sevenlerinden övgü dolu yorumlar da geldi.

İşte o yorumlardan bazıları:

- Tanrı kadını yarattı

- Günümüz aydınlandı Mine hanım

- İşte tam da şuan gün öyle güzel aydı ki anlatamam

- Çok güzelsin

- Yaz güneşi gibi