Mine Tugay kimdir? Mine Tugay kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve yaptığı birbirinden çekici paylaşımlarla takipçilerinin beğenisini kazanan Mine Tugay, Instagram başarılı oyunculuğu ve sosyal medya paylaşımları ile magazin gündeminde kendine yer buluyor. Peki, Mine Tugay kaç yaşında, nereli? Mine Tugay kimdir?

MİNE TUGAY KİMDİR?

Mine Tugay doğum tarihi: 28 Temmuz 1978

Mine Tugay kaç yaşında : 41yaşında

Mine Tugay nereli: Konya

Mine Tugay boy: 1,7 m

MİNE TUGAY BİYOGRAFİSİ

Mine Tugay, subay olan babasının görev yeri olan Konya'da doğdu. Yeni Levent Lisesi'ni bitirdi.

Oyunculuğa 1997 yılında Masal Gerçek Tiyatrosu'nda oynadığı Büyük Kulaklı Küçük Ayı adlı oyun ile adım attı. Aynı yıl Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimine başladı. Ancak aralarında Özge Özberk ve Özgü Namal'ın da bulunduğu 15 kişilik sınıftan 'disiplinsizlik' iddiasıyla uzaklaştırılan 13 kişiden biri oldu. 1998 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Bölümünü kazandı.

Konservatuvardan mezun olduktan sonra Semaver Kumpanya'da tiyatro oyunlarında oynamaya başladı.

2003 Yılında Işıl Kasapoğlu rejisiyle Onikinci Gece ve Kuşlar Meclisi oyunlarında oynadı. Aynı yıl Gülbeyaz adlı televizyon dizisinde rol aldı.

2004 yılında Adı Aşk Olsun adlı dizide ve Gönül Yarası adlı sinema filminde rol aldı. Aynı yıl Semaver Kumpanya'da Işıl Kasapoğlu ve Bülent Emin Yarar rejisiyle Mem ile Zin adlı oyunda oynadı.

'Beko Plazma TV' , 'Eti Çay Keyfi', 'Anadolu Bank', 'Bosch Çamaşır Makinası', 'Ecobella Home', 'Bosch Logixx 8 Çamaşır Makinası' oyuncunun yer aldığı reklam filmleri arasındadır.

2005 yılında Aşk Her Yaşta adlı televizyon dizisinde oynadı. Bahçeşehir Üniversitesi İleri Oyunculuk Yüksek Lisansını tamamlarken 'Aliye' adlı dizide rol aldı.

2006 yılında Yüksek Lisans'ını bitirdi. Aynı yıl Tiyatro Dot'ta Emre Koyuncuoğlu rejisiyle Çok Uzak adlı oyunda oynayan Mine Tugay, Show TV'de yayınlanan Gülpare ve Star TV'de yayınlanan Benden Baba Olmaz adlı dizilerde başrolde yer almıştır.

TRT1'de yayınlanan Aynadaki Düşman dizisinde Haluk Piyes ile başrol oynamıştır.

Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi adlı dizide'de Narkotik başkomseri Suna adlı karakteri canlandırmıştır.

Geleneksel Nazım Günleri'nde, Yılmaz Onay tarafından, okuma tiyatrosu olarak sahnelenen Nâzım Hikmet oyunlarında, 2007 yılından bu yana her yıl gönüllü olarak rol almaktadır.

Kanal D'de yayınlanan Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinin 3.sezonunda Bahar karakteri ile katılmıştır.

Dördüncüsü düzenlenen 2013 Antalya Televizyon Ödülleri'ni Engin Hepileri ile birlikte sunmuştur.

2014'te atv'de yayınlanan Kalp Hırsızı dizinde Kenan Ece ile başrolü paylaşmış, ancak dizi bir süre sonra yayından kalkmıştır.

Star Tv'de yayınlanan Medcezir dizinin ilk sezonu sonunda diziden ayrılmış, Twitter hesabı üzerinden senaristin role biçtiği ömrün bu olduğunu ve kendi isteğiyle diziden ayrılmadığını belirtmiştir.

Mine Tugay

MİNE TUGAY'IN YER ALDIĞI TV DİZİLERİ

1998 Karambol Kamil/ Başrol Oyuncusu

2002 Gülbeyaz - Başak Yardımcı Karakter

2004 Adı Aşk Olsun - Eda Başrol Oyuncusu

2004 Aliye - Defne Yardımcı Karakter

2005 Aşk Her Yaşta -Elvan Yardımcı Karakter

2006 Gülpare - Gülbahar Başrol Oyuncusu

2007 Benden Baba Olmaz - Sevil Başrol Oyuncusu

2008 Sınıf - Özlem Başrol Oyuncusu

2009 Aynadaki Düşman- Nisan Yağmur Başrol Oyuncusu

2009-2010 Kapalı Çarşı - Feride/ Elif Yardımcı Karakter

2011-2012 Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi - Suna Yardımcı Karakter

2011 5'er Beşer Bengisu - Başrol Oyuncusu

2012 Yalan Dünya Aysu - Yardımcı Karakter

2012-2013 Öyle Bir Geçer Zaman ki - Bahar Yardımcı Karakter

2013-2014 Medcezir - Ender Serez Yardımcı Karakter

2014 Kalp Hırsızı - Defne Başrol Oyuncusu

2015 Çilek Kokusu - Elçin Yardımcı Karakter

2016-2017 Paramparça - Asuman Terzioğlu Başrol Oyuncusu

2019- Zalim İstanbul - Şeniz Karaçay Başrol Oyuncusu

MİNE TUGAY'IN YER ALDIĞI SİNEMA FİLMLERİ

2004 Gönül Yarası - Pazarlık Yapan Kadın Yardımcı Karakter

2005 Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? - Bacı Aslı Yardımcı Karakter

2009 Kaptan Feza - Elif Başrol Oyuncusu

2010 Sessiz Çocuklar - Başrol Oyuncusu

2010 Herkes mi aldatır? - Nil Başrol Oyuncusu

2014 9on Nermin - Yardımcı Karakter

MİNE TUGAY'IN YER ALDIĞI YER ALDIĞI TİYATROLAR

2002-2003 On İkinci Gece

2002-2003 Kuşlar Meclisi

2003-2004 Mem ile Zin

2004-2005 Çok Uzak

2007 Yalancı Tanık Nâzım

2007-2008 Karatavuk

2008-2009 Vur Yağmala Yeniden

2009 Yusuf ile Menofis

2010 İnsanlık Ölmedi Ya

2010-2011 Beğendiğiniz Gibi

2010-2011 Tilt (oyun İstanbul Devlet Tiyatrosu

2011 5'er Beşer BKM

2014 Arkadaşım Hoşgeldin BKM