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Mine Tugay, spor yaparken amuda kalktığı anları paylaştı! Sosyal medya sallandı

Zalim İstanbul dizisinde 'Şeniz' karakterini canlandıran güzel oyuncu Mine Tugay, spor yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Amuda kalkan Mine Tugay o anları, "O birkaç saniye o kadar kıymetli ki benim için" notuyla paylaştı.

04.01.2020 16:16 | Son Güncelleme: 04.01.2020 17:07

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan 41 yaşındaki oyuncu Mine Tugay, yaptığı anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

"EV PRATİĞİNİ İHMAL ETMİŞTİM"

Paylaşımında, evdeki çalışmalarını ihmal ettiğini ifade eden güzel oyuncu, amuda kalktığı anları hesabının hikayeler bölümünden paylaştı.

Fit vücuduyla dikkat çeken Tugay, paylaşımına, "Ev pratiğimi ihmal etmiştim. O birkaç saniye o kadar kıymetli ki benim için..." notunu düştü.

YENİ YIL PAYLAŞIMIYLA TAKİPÇİLERİNDEN TAM NOT ALDI

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Mine Tugay, "En tatlı 2019 hatırası" notuyla yeni bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. 41 yaşındaki oyuncunun paylaşımına beğeni ve yorum yağarken, takipçilerinden tam not aldı.

Mine Tugay, "En tatlı 2019 hatırası" notuyla paylaştı! Takipçilerinden tam not aldıMine Tugay, "En tatlı 2019 hatırası" notuyla paylaştı! Takipçilerinden tam not aldı

Mine Tugay, spor yaparken amuda kalktığı anları paylaştı! Sosyal medya sallandı

Mine Tugay, Instagram, Magazin


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