Mine Tugay spor yaptığı anları paylaştı, sosyal medya yıkıldı

Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan oyuncu Mine Tugay, spor yaptığı anları takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.
"DENGEDE KALMAK" NOTUYLA PAYLAŞTI"
Oyuncu, yoga yaparken çekilmiş videosunu takipçileriyle paylaştı. Amuda kalkan Tugay, o anları "Dengede kalmak" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.
Mine Tugay'ın paylaşımı 316 binin üzerine beğeni ve binlerce yorum aldı.
BACAK DEKOLTELİ PAYLAŞIMI GÜNDEM OLMUŞTU
Öte yandan Mine Tugay, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından paylaştığı bacak dekolteli pozuyla dikkatleri üzerinde toplamıştı. Güzel oyuncunun paylaşımı kısa sürede 100 binin üzerinde beğeni almıştı.