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Mine Tugay spor yaptığı anları paylaştı, sosyal medya yıkıldı

Zalim İstanbul dizisinde Şeniz karakterini canlandıran güzel oyuncu Mine Tugay, spor yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Amuda kalkan Mine Tugay, o anları "Dengede kalmak" notuyla yayınladı.

16.12.2019 19:38 | Son Güncelleme: 16.12.2019 20:10

Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan oyuncu Mine Tugay, yaptığı anları takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.

"DENGEDE KALMAK" NOTUYLA PAYLAŞTI"

Oyuncu, yoga yaparken çekilmiş videosunu takipçileriyle paylaştı. Amuda kalkan Tugay, o anları "Dengede kalmak" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

Mine Tugay'ın paylaşımı 316 binin üzerine beğeni ve binlerce yorum aldı.

BACAK DEKOLTELİ PAYLAŞIMI GÜNDEM OLMUŞTU

Öte yandan Mine Tugay, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından paylaştığı bacak dekolteli pozuyla dikkatleri üzerinde toplamıştı. Güzel oyuncunun paylaşımı kısa sürede 100 binin üzerinde beğeni almıştı.

Mine TugayMine Tugay'ın bacak dekolteli pozu Instagram'ı yıktı geçti

Mine Tugay spor yaptığı anları paylaştı, sosyal medya yıkıldı

Mine Tugay, Magazin


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