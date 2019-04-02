Mine Utsal Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP AFYONKARAHİSAR ÇAY belediye başkan adayı olan Mine Utsal isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. AFYONKARAHİSAR ÇAY ilçesinde toplam 7 aday ile yarışan Mine Utsal isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP AFYONKARAHİSAR ÇAY adayı Mine Utsal kimdir? BTP AFYONKARAHİSAR ÇAY adayı Mine Utsal yüzde kaç oy aldı?

Mine Utsal Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP AFYONKARAHİSAR ÇAY belediye başkan adayı olarak gösterilen Mine Utsal ÇAY ilçesinde % 0,09 oranında oy almıştır. ÇAY ilçesinde % 0,09 oranında oy olan Mine Utsal adlı BTP adayı toplamda 8 adet oy sayısına ulaştı.

AFYONKARAHİSAR ÇAY ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.