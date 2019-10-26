"Mineralden fakir sular, kalp damar hastalıkları riskini artırıyor"

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Yorulmaz, "Mineralden fakir suların kalp damar hastalıklarına yakalanma açısından risk yarattığı araştırmalarda ortaya konulmuştur." dedi.

Prof. Dr. Yorulmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, suyun insan hayatı için vazgeçilmez olduğunu, arıtılmış su ve şişelenmiş suların analiz edildikten sonra kullanılması gerektiğini söyledi.

Yumuşak suların ve mineral içeriği düşük suların sağlıklı olmadığını ifade eden Yorulmaz, vatandaşlara su kullanımında dikkatli olmalarını tavsiye etti.

Arıtılmış su kullanılmadan önce cihazdan çıkan suyun analiz edilmesi gerektiğini dile getiren Yorulmaz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yapılan çalışmalar, yumuşak suların, mineral içeriği fakir suların sağlıklı olmadığını göstermektedir. Dolayısıyla arıtılmış su, arıtıldıktan sonra örnekler alınıp analize gönderilmeli, eğer gerçekten mineralden fakir halde ise o zaman da sağlıklı olmadığı hatırdan çıkartılmamalıdır. Mineralden fakir suların kalp damar hastalıklarına yakalanma açısından risk yarattığı araştırmalarda ortaya konulmuştur. Suyu içmeye bağlı olarak ortaya çıkan bir hastalık değil ama o suda almamız gereken maddelerin eksik bulunmasından dolayı bir hastalığa yakalanma riskinin artışından söz edilir."

Türkiye'de yaklaşık 288 su firması olduğunu ve vatandaşların güvenilir markalara yönelmesini öneren Yorulmaz, şunları kaydetti:

"Hangi su daha sağlıklı diye yapılan çalışmalar var. Bunlar içerisinde görece ilk sıralarda gelen, bilinen markaların suları daha sağlıklı. Ama bunun yanında 288 firmanın suyunun her partisinin denetlenmesinin imkanı olmadığı için damacana su sağlıklı mı sorusuna 'evet' ya da 'hayır' cevabı vermek mümkün değil. Doğru olan şey, musluklardan sağlıklı su akıtılmasıdır. Bu yerel yönetimlerin asli görevidir."

Kaynak: AA