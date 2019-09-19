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MINI Countryman'de eylül fırsatı

CARMEDYA.COM – MINI, Eylül ayında yüzde 0 faiz oranlı kredi fırsatı ve 3 bin TL’ye varan takas desteği ile avantajlar sunmaya devam ediyor. Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörü olduğu MINI, Eylül ayına özel hazırladığı kampanya ile cazip fırsatlar ve takas desteği sunuyor. Eylül ayı boyunca MINI Countryman modelinde geçerli olan kampanya kapsamında 60 bin TL’ye kadar...The post MINI Countryman’de eylül fırsatı appeared first on Carmedya.

19.09.2019 23:54MINI Countryman'de eylül fırsatı
CARMEDYA.COM - MINI, Eylül ayında yüzde 0 faiz oranlı kredi fırsatı ve 3 bin TL'ye varan takas desteği ile avantajlar sunmaya devam ediyor.



Borusan Otomotiv'in Türkiye distribütörü olduğu MINI, Eylül ayına özel hazırladığı kampanya ile cazip fırsatlar ve takas desteği sunuyor. Eylül ayı boyunca MINI Countryman modelinde geçerli olan kampanya kapsamında 60 bin TL'ye kadar 12 ay, yüzde 0 faiz oranlı kredi imkanı sunuluyor. Eylül ayında yeni bir MINI sahibi olmak isteyenler, tüm MINI modellerinde geçerli 3 bin TL'ye varan takas desteğinden de yararlanabiliyor.

Ayrıca, MINI Türkiye'nin stoğunda bulundurduğu tüm modellerin, fiyat, renk ve donanım seçeneklerine kadar bütün detaylarının görüntülenerek rezerve edilebildiği MINI Online Satış platformuna  https://onlinestore.mini.com.tr adresinden ulaşılabiliyor.

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Eylül, Otomobil

Kaynak: Carmedya.com

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