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Hanife Gürdal son paylaşımında photoshopla bacağını inceltti

Katıldığı evlilik programlarıyla yıldızı parladıktan sonra başörtüsü açmasıyla gündeme gelen Hanife Gürdal, cesur mini elbiseli pozunu paylaştı. Gürdal'ın fotoğrafta photoshopla tek bacağını inceltmesi de takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

03.10.2019 07:18

Hanife Gürdal, Magazin


YORUMLAR(97)
KOCA KURT:bu para şöhret için her şeyyi yapar
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ADİL OL:ey insan sen kendini ne sanıyorsun
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ADINIZI YAZINAFH:İÇİNDE KALANLARI ÇIKARMIŞ KARIŞMAYIN ÇOK ÜNLÜ OLACAK!!!!!
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MURAD-I DERYA:Şeytan ve destekçileri boş durmuyor. Çekebildikleri kadar insanı kendi tarafına çekip ateşe götürmeye çalışıyor. Günümüzde bunu en iyi medya, film, dizi, ünlüler vasıtasıyla yapıyor. Bizim görevimiz bunlara prim vermeyip kendimizi ve ailemizi o günün azabından korumak.
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ASLI:Bunu takip edenlerde en az bunun kadar beyinsiz. . .
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ADINIZI YAZIN:Zavallının birisi
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6.FİLO:Kadın saçı başı açıkken tövbe edip tesettüre girebilir Allah o kulunu mutlaka çok sever fakat tam aksi kapalıyken mini etekler giyip orasını burasını milyonlara gösteriyorsa ALLAH yine ona göre mutlaka cezasını belasını verir. Kula bela gelmez Hak yazmadıkça, Hak bela yazmaz Kul azmadıkça
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FATİH:Allah ıslah etsin.
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VATANDAŞALP:Özüne döndüğün için teşekkürler hanife.
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ADINIZI YAZIN000000000000000000000000000:özenti insanı yer bitirir
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