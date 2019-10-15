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Mini elbisesiyle büyüleyen Zehra Çilingiroğlu güzellik sırrını açıkladı: Ergenlik bitti, yüzüm oturdu!

Geçtiğimiz günlerde katıldığı kınada güzelliği ile dikkat çeken Zehra Çilingiroğlu'nun sırrı ortaya çıktı. Binlerce övgü alan Çilingiroğlu, "Ergenlik bitti, yaşımla birlikte yüzüm de oturdu. Estetik mi? Asla ve imkansız" dedi.

15.10.2019 10:04

Hülya Avşar ve Zehra Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu, haftasonu katıldığı kınada güzelliği ile kendisine bakanları hayran bıraktı. 21 yaşındaki Çilingiroğlu, mini payetli elbisesiyle adeta büyüledi. Çilingiroğlu, güzellik sırrını açıkladı.

ESTETİK YAPTIRDIĞI İDDİA EDİLDİ

Bakanın dönüp bir daha baktığı Zehra Çilingiroğlu'na sosyal medyadan övgüler yağdı. Ancak bir kızım takipçi iseÇilingiroğlu'nun estetik yaptırdığını iddia etti.

ERGENLİK BİTTİ, YÜZÜM OTURDU

Posta'nın haberine göre, yorumları okuyan Zehra Çilingiroğlu, yakınlarına şöyle açıkladı: "Ergenlik bitti, yaşımla birlikte yüzüm de oturdu. Estetik mi? Asla ve imkansız."

ANNEM ESTETİĞE KARŞI

Zehra Çilingiroğlu, estetiksiz güzeller arasında yerini alan Avşar kızının estetiğe karşı olduğunu şöyle açıklıyor; "Zaten estetiğe annem müthiş karşı."

Hülya AvşarHülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu, güzelliği ile büyüledi

Mini elbisesiyle büyüleyen Zehra Çilingiroğlu güzellik sırrını açıkladı: Ergenlik bitti, yüzüm oturdu!

Zehra Çilingiroğlu, Hülya Avşar, Magazin

YORUMLAR(6)
ONUR:dönüp birdaha bakan bacaklara bakmıştır
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SERTAN 32:yuz hatlaına bakılırsa genlerını babasından almış. annesıne cekseydı boyaya cılaya bıle gerek kalmazdı. annesı su halıyle bıle 5 basar
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UFF:bence gözlerini öyle koyu ve yogun bie sekilde boyamasa cok daha iyiydi daha 21 yasinda ne böyle.
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MİRAN:makyaj güzeliği oysa hülya avşara benzeyen hiç bir yanı yok makyajsız normal haliyle poz versin o dudak kalınlığı nedir öyle ruj ile kamufule edip yüz hatları kontör yapmış
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MERVE:daha yaşı küçük ve dediği gibi yüz hatları ancak oturuyor ergenlikten yeni çıktı. tam yüzünün ve cildinin pırıl pırıl kusursuz olduğu dönemler estetik olduğunu bende düşünmüyorum. güzel de bir makyaj yapılmış. Bizimlesin ZEHRA.
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İZMİRLİ:Maşallah hakikaten çok güzel bir evlat . Estetiğe gerek yokki genleri müthiş zaten . . . . Allah hepsini iyi insanlarla karşılaştırsın. . . .
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