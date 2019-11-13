"Mini etekle nasıl oturulur?" videosu çeken Çağla Şikel'e Alişan'dan ilginç yorum!

FOX TV'de yayınlanan 'Çağla ile Yeni Bir Gün' sunucusu Çağla Şıkel'in, tüm vücudunu kaplayan bir enfeksiyon sebebiyle günlerdir hastanede tedavi gördüğüne yönelik haber ünlü mankenin sevenlerini oldukça endişelendirmişti. Bir hafta hastanede tedevi gören Şikel, taburcu olduktan sonra"Biraz yüzü gülüyor gibi. Bıkmadan usanmadan hissettirdiğiniz sevginize, güzel dileklerinize, dualarınıza teşekkür ederim. Hem de çok" zor gününde yanında olan sevenlerine teşekkür etti.

ALİŞAN'DAN İLGİNÇ YORUM

Eski sağlığına kavuşan başarılı sunucu, sosyal medya hesabından "Mini etekle nasıl oturulur nasıl kalkılır" konulu video paylaştı. Videoda mini etek giyerken nelere dikkat edilir, nasıl yürünür ve oturulur gibi konuları anlatan Şikel'e yakın arkadaşı Alişan'dan ilginç bir yorum geldi.

ŞİKEL'İN TAKİPÇİLERİ ANLAM VEREMEDİ

Bilindiği üzere Alişan ve Çağla Şikel'in Cennet Mahallesi dizisinden bu yana arkadaşlıkları devam ediyor. Sosyal medyada da sürekli etkileşim halinde olan ikiliden Alişan, Şikel'in mini etekli videosuna "Zeki Müren de bizi görecek mi?" yorumunu yaptı. Şikel'in hayranları Alişan'ın bu yorumuna pek anlam veremedi. Çoğu takipçi "Şarkıcılığı bırak stand up yap" yorumlarıyla Alişan'a göndermede bulundu.

"NASIL OTURDUYSAM ÖYLE KALIYORUM"

Güzel mankenin paylaşımına bir yorum da Burcu Esmersoy'dan geldi. Esmersoy da " Nasıl oturduysam öyle kalıyorum ben kalkamıyorum" dedi.