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Mini etekli paylaşım yapan Buse Varol bin pişman oldu! Sosyal medya hesabından isyan etti

Alişan'ın eşi Buse Varol sosyal medyadan mini eteğiyle yaptığı paylaşıma bin pişman oldu. Varol'un paylaşımına bazı takipçileri "Çok kötü" yorumları yaptı.

18.09.2019 09:31

Şarkıcı Alişan'ın eşi Buse Varol, doğumdan sonra verdiği 21 kiloyla eski fit görüntüsüne tekrar kavuşmuştu. Varol son olarak Instagram hesabından yaptığı mini etekli paylaşımla çok konuşuldu. Varol siyah mini eteği ve sağ omzu açık bluzuyla yaptığı kombinini ayna karşısında çektiği videoyla takipçilerinin beğenisine sundu. Ancak Varol bu hareketinden pişman oldu.

"ÇOK SAÇMA VE ÇOCUKÇA"

Varol'un yaptığı paylaşıma bazı takipçilerinden olumsuz yorum geldi. Varol, "Çok saçma çocukça, çok kötü" yorumlarını görünce çileden çıktı.

"BENİ BİR SALIN"

Buse Varol, mini etek giydiği için eleştiri yağmuruna tutulunca son noktayı koydu "Beğenmiyorsanız takipten çıkın. Bu işler anneliğimi sorgulayarak olmuyor! Beni bir salın"

"HAYRANIM"

Varol'a eşi Alişan da destek çıktı. Alişan "Ben Buse'nin giyim tarzına hayranım" dedi.

Mini etekli paylaşım yapan Buse Varol bin pişman oldu! Sosyal medya hesabından isyan etti

Buse Varol, Instagram, Alişan, Magazin

YORUMLAR(15)
DR:Devam etsin yakinda soyunus işe süpriz olmaz galiba
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ATİLLA:BUNLAR KLAVYE DELİKANLILARI :D LAF OLSUN TORBA DOLSUN NE UĞRAŞIRSINIZ KIZLA ÜLKENİN EN HANIMEFENDİ DOĞAL KADINLARINDAN BİR TANESİ
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KENAN MERT:beni bir salın diyor. . . seviyesi yüksekte yükselmiş aşağıya çekmeyin aşağıda durun kesin sesinizi bir mevki mertebe ye ulaştım bırakın daaaa. . . . .
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YAŞASIN TÜRKİYE DEVLETİ:Keko kocası adam değil
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SADO:kadın evli başında kocası var sizene kardeşim namus bekçisi misiniz
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MURAT:Alişan hanii Ekrem İmamoğlu seçilirse ülkeyi terk ederim diye bağırıyordunnnn. . Neden terk etmedin
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SAKARYALI:MUŞUN VAROŞLARINDA ÜREYiP iSTANBULDA SOSYETiKMi OLDUNUZ
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MERSİN''Lİ:Pislik , bu ülkenin yüz karası . . . . Hala ayrımcılık yapıyorsunuz SAKARYALI sana diyorum , sana . Ben Mersin''liyim ama Muşlu kişiler adına yazıyorum . Allah''ın yobazı , siz böyle şucu sunuz bucu sunuz dediğiniz sürece bu güzel ülke düzene girmeyecek . . . Adam olmadınız gitti
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KARA:Sen sakarya lı olunca sosyetik mi oluyorsun kokoş hayatında göremediğin binemediğin arabalara evlere onlar sahip seni boş beleş gariban giyeceğin elbisen yok milleti karalama muş lu olunca afikalı somalili mi oluyor o zaman askere de almayın doğuluları. . . .
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HASAN BASRİ:alan razı satan razı kocası giyim tarzından memnunmu mennun hanımı kendi teşhir ediyormu ediyor sanane sana ne
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