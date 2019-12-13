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Mini Golf okullara taşındı

Kentin farklı noktalarında düzenlediği etkinliklerle Bursalıları mini golf sporuyla buluşturan Bursa Büyükşehir Belediyesi, şimdi bu sporu Okul Sporları Etkinlikleri kapsamında okullarda öğrencilerle buluşturdu.

13.12.2019 11:27 | Son Güncelleme: 13.12.2019 11:27Mini Golf okullara taşındı

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Hizmetleri Şube Müdürlüğü ile Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Büyükşehir Okul Spor Etkinlikleri kapsamında başlatılan Mini Golf Şenliği okullara taşındı. Mini Golf etkinliklerinin ilk durağı ise Osmangazi Meliha Cemal Bağcı Ortaokulu oldu. Ardından Osmangazi Sakarya Ortaokulu ve Nilüfer Kadriye Solakoğulları Ortaokulu ile devam eden etkinliklerde ilk günden bu yana 4100 öğrenciye ulaşıldı.

Toplamda 25 okulun öğrencisi Mini Golf Şenliğinden faydalanacak ve etkinlik her hafta 1 okulda hafta boyunca devam edecek. 8 Mayıs'a kadar sürecek şenlikte öğrenciler, eğitmenler eşliğinde golf oynayacak. Okullarda eğitmenler tarafından belirlenen yetenekli öğrenciler arasında il genelinde Mini Golf Şampiyonası yapılacak ve dereceye giren öğrenciler madalya ile ödüllendirilecek. Şenlik kapsamında 40 okulda toplam 55 bin öğrencinin mini golf eğitimi alması hedefleniyor.


Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa, Güncel

Kaynak: Bültenler

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