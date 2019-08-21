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Minibüs beklerken bacağından vuruldu

İZMİR'in Bornova ilçesinde, minibüs bekleyen Mert Pekderin (30), kimliği belirlenemeyen kişi tarafından tabancayla bacağından vurularak yaralandı.

21.08.2019 11:53 Minibüs beklerken bacağından vuruldu
İZMİR'in Bornova ilçesinde, minibüs bekleyen Mert Pekderin (30), kimliği belirlenemeyen kişi tarafından tabancayla bacağından vurularak yaralandı.
Olay, pazartesi akşamı, Işıkkent'te meydana geldi. İşten çıkan Pekderin, kaldırım üzerinde yolcu minibüsü beklemeye başladı. Ancak bu sırada kimliği belirlenemeyen kişi, Pekderin'e tabancayla ateş açtı. Bacağına tek kurşun isabet eden Pekderin, kendi imkanlarıyla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne gitti. Tedavisinin ardından taburcu edilen Mert Pekderin'in, polise verdiği ifadede, kendisine nereden ve kim tarafından ateş açıldığını görmediğini söylediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Bornova, Güncel

Kaynak: DHA

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