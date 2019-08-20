Haberler» 3. Sayfa» Haber

Minibüs, bozulan aracı iten adamın ayağını ezdi

Minibüs, bozulan aracı iten adamın ayağını ezdi Esenyurt'ta bozulan aracını iten adamın ayağını minibüs ezdiİSTANBUL - Esenyurt'ta cadde üzerinde bozulan hafif ticari aracını iten adamın ayağını minibüs ezdi.

20.08.2019 11:15
Minibüs, bozulan aracı iten adamın ayağını ezdi
Minibüs, bozulan aracı iten adamın ayağını ezdi
Esenyurt'ta bozulan aracını iten adamın ayağını minibüs ezdi
İSTANBUL - Esenyurt'ta cadde üzerinde bozulan hafif ticari aracını iten adamın ayağını minibüs ezdi. Motosikletlinin kask kamerasına yansıyan olayda, ayağı ezilen adam bir anlık şaşkınlık yaşadı.
Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı üzerinde bir sürücü hafif ticari aracıyla seyrettiği esnada henüz bilinmeyen bir nedenle aracı bozuldu. Bunun üzerine inen adam aracını iterek yol kenarına çekmek istedi. O esnada seyreden minibüs adamın ayağını ezdi. Ayağını lastiğin altına girdiğini fark eden adam bağırarak tepki gösterdi. Bunun üzerine minibüs sürücüsü geri manevra yaparak yoluna devam etti. Adamın şaşkınlık yaşadığı o anlar motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.
Minibüs, bozulan aracı iten adamın ayağını ezdi

Esenyurt, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
12:59   Fatih'te bir gece kulübünde işlenen cinayetin zanlıları yakalandı
12:57   Şarampole uçan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı
12:54   Patnos'ta bir kadın sokak ortasında vuruldu
12:53   Otomobil ve apartın enerji odasından 500 bin TL'lik uyuşturucu çıktı
12:53   MSB: "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava...
12:52   Tarsus'ta içkili mekanlar denetlendi
12:50   Kocaeli merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı