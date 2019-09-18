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Minibüs direksiyonunda uçucu madde kullanırken yakalandı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, minibüsüyle seyir halindeyken uçucu madde soluduğu iddia edilen sürücü Tuğhan Ç. (29), diğer sürücülerin ihbarı üzerine durduruldu.

18.09.2019 16:09Minibüs direksiyonunda uçucu madde kullanırken yakalandı
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, minibüsüyle seyir halindeyken uçucu madde soluduğu iddia edilen sürücü Tuğhan Ç. (29), diğer sürücülerin ihbarı üzerine durduruldu. Polis, Tuğhan Ç.'yi sağlık kontrolü için hastaneye götürürken muayenesi olmayan minibüs ise çekiciyle otoparka kaldırıldı.
Kavaklık Mahallesi Yeşiltepe kavşağında saat 12.30 sıralarında seyir halinde olan motosiklet sürücüsü, yanından geçen minibüsün sürücüsünün direksiyon başında uçucu madde soluduğunu gördü. Polis ekipleri, ihbar üzerine Tuğhan Ç.'nin kullandığı 09 TF 731 plakalı minibüsü durdurdu. Minibüsün yan koltuğunda yapıştırıcı ve poşetler bulundu. Aracının muayenesi olmadığı için otoparka kaldırılacağını öğrenen Tuğhan Ç., "17 yıldır dışarıda yaşıyorum ben. Bu benim evim. Ben mal aldım. Cebimde 85 lira var. Ne yapacağım ben Allah'ın Ereğli'sinde" dedi. Daha önce uyuşturucu tedavisi gördüğü öğrenilen Tuğhan Ç., sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.



Yeşiltepe, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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