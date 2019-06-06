Minibüs, durakta yolcu alan otobüse çarptı: 19 yaralı (2)

YARALI SAYISI 19'A YÜKSELDİ

Kırsal mahallelere yolcu taşıyan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne ait 21 HD 254 plakalı otobüs, Ergani ilçesine bağlı Yolküprü mahallesindeki durakta yolcu aldığı sırada arkadan gelen 21 AAL 463 plakalı minibüsün çarpmasıyla meydana gelen kazada yaralı sayısı 19'a yükseldi.

Kazanın ardından çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlilerince Diyarbakır, Çermik ve Ergani'de hastanelere götürülen 19 yaralının tedavisi sürüyor.





Kaynak: DHA