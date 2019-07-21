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Minibüs durmadan atlayınca yaralandı

Adıyaman'da, seyir halindeki minibüsün tam durmasını beklemeden aşağı inen çocuk yaralandı.

21.07.2019 15:00 Minibüs durmadan atlayınca yaralandı
Adıyaman'da, seyir halindeki minibüsün tam durmasını beklemeden aşağı inen çocuk yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, şehir içinde faaliyet gösteren sürücüsü öğrenilemeyen 02 M 0253 plakalı yolcu minibüsün binen 7 yaşındaki Selim E., Cumhuriyet Mahallesi Müftülük Camii yakınlarında minibüs tam durmadan açık olan kapıdan indi. Minibüsün durmasını beklemeden aşağıya inen çocuk yaralandı. Yaralı Selim E., olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
Kaynak: İHA
Adıyaman, Selim, 3. Sayfa

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