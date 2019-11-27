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Minibüs elektik direğine çarptı: 2 yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkan minibüsün elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

27.11.2019 11:13 | Son Güncelleme: 27.11.2019 11:18Minibüs elektik direğine çarptı: 2 yaralı
'nın ilçesinde kontrolden çıkan minibüsün elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 00.00 civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eren K. (31) idaresindeki 42 M 3646 plakalı minibüs, yağmur yağışı nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Yoldan çıkan minibüs yol kenarında bulunan beton elektrik direğine çarparak durabildi. Kaza sırasında sürücü Eren K. ile minibüste bulunan arkadaşı Taner A. yaralandı. Yaralanan sürücü ve arkadaşı telefonla arkadaşlarını arayarak yardım istedi. Bunun üzerine yaralıların arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak kaza ihbarında bulundu. Olay yerine sevk edilen ambulansla 2 yaralı Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Taner A., belinde kırık olduğunun tespit edilmesi üzerine Konya'ya sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Konya, Kulu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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