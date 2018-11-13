Minibüs Elektrik Direğine Çarptı: 2 Ölü

Muğla
'nın Fethiye
ilçesinde bir minibüsün aydınlatma direğine çarpması 2 kişi öldü. Kaza, Fethiye- Antalya
Karayolu Osman Kaya
Bulvarı Çatalarık mevkisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Soner Tülü'nün (30) kullandığı 26 LA 075 plakalı minibüs, direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje düştü. Refüjde yaklaşık 20 metre sürüklenen minibüs, daha sonra aydınlatma direğine çarptı. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. Olay yerine itfaiye, çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Soner Tülü ve minibüsteki Dilek Karayel'in (40) hayatını kaybettiği belirlendi. Tülü ve Karayel'in cesetleri incelemelerin ardından Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazada hayatını kaybedenlerin yakıları sinir krizi geçirdi.
(İHA)
Muğla,Fethiye